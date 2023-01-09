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Понедельник, 9 января 2023, 15:39 мск

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На теннисный турнир допустили спортсменов с коронавирусом

Фото: Freepik

Организаторы Australian Open разрешили участвовать в турнире теннисистам с коронавирусом. Спортсменов просят изолироваться только при плохом самочувствии.

Для участия в соревновании теннисисты не должны проходить тестирование, даже если знают, что результат может быть положительным. При этом нет необходимости сообщать о возможном заражении спортсмена Covid-19, если нет симптомов заболевания.

Примечательно, что всего год назад вокруг Australian Open разразился сказал. Тогда сербского теннисиста Новака Джоковича выгнали из страны из-за отказа делать прививку от коронавируса.

Кроме того, ранее Федерации тенниса Австралии отказалась последовать примеру других международных спортивных ассоциаций и не стала отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Australian Open.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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