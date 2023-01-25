В столице КНДР ввели пятидневный локдаун

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ. Об этом сообщает NK News со ссылкой на официальное уведомление правительства Северной Кореи.

Согласно указанию властей, жители Пхеньяна обязаны оставаться в своих домах до конца воскресенья и проводить проверку температуры тела несколько раз в день.

Как говорится в сообщении, карантин вводится из-за превышения эпидемиологических порогов по респираторных заболеваниям. При этом коронавирус не упоминается.

Впервые о масштабном локдауне из-за Covid-19 в КНДР стало известно в мае 2022 года. До этого момента в стране случались вспышки «неизвестной лихорадки», но власти избегали введения повсеместных защитных мер.

Пхеньян, Зоя Осколкова

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