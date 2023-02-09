Сингапур смягчит антиковидные требования для въезда в страну

Власти Сингапура отменят часть ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ.

Так путешественникам можно будет не предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавируса или медицинскую страховку, покрывающую случаи заражения Covid-19.

Кроме того, защитные маски станут необязательными в общественном транспорте, однако их по-прежнему нужно надевать в больницах и клиниках, а также других медицинских учреждениях.

Изменения вступают в силу с 13 февраля.

Значительную часть антиковидных мер Минздрав Сингапура отменил еще в апреле прошлого года. По данным министерства, около 80% населения страны получили минимальный уровень защиты от коронавируса с помощью вакцинации.

Сингапур, Зоя Осколкова

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