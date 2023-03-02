Власти Великобритании хотели истребить всех домашних кошек во время пандемии

Правительство Великобритании рассматривало возможность истребления всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщил бывший заместитель министра здравоохранения королевства Джеймс Бетелл.

В самом начале вспышки Covid-19 еще не было представления о том, как передается вирус. Поэтому предполагалось, что переносчиками могут быть домашние животные.

«В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Великобритании. Представляете, что бы началось в стране, если бы мы это сделали?» – цитирует Беттела Daily Mail.

В последствии специалисты установили, что в действительности некоторые животные, включая кошек, могут быть не только инфицированы, но и способны переносить на себе вирус, вызывающий Covid-19.

Лондон, Зоя Осколкова

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