Катар отменил все ограничения на въезд для туристов

Власти Катара отменили ограничения, которые действовали для иностранцев во время пандемии коронавируса. Об этом заявили в правительственном офисе по коммуникациям.

Совет министров Катара принял решение отменить все ранее введенные меры, которые были приняты для противодействия распространению Covid-19.

Теперь для посещения Катара туристам не будут нужны отрицательные результаты ПЦР-теста и медстраховка, покрывающая лечение от коронавируса. Уточняется, что нововведения вступили в силу с 8 марта.

Единственное требование, которое осталось в силе, это использование защитных масок в медицинских учреждениях. Оно касается как иностранцев, так и граждан страны.

Доха, Зоя Осколкова

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