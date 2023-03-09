российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 марта 2023, 13:47 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Катар отменил все ограничения на въезд для туристов

Власти Катара отменили ограничения, которые действовали для иностранцев во время пандемии коронавируса. Об этом заявили в правительственном офисе по коммуникациям.

Совет министров Катара принял решение отменить все ранее введенные меры, которые были приняты для противодействия распространению Covid-19.

Теперь для посещения Катара туристам не будут нужны отрицательные результаты ПЦР-теста и медстраховка, покрывающая лечение от коронавируса. Уточняется, что нововведения вступили в силу с 8 марта.

Единственное требование, которое осталось в силе, это использование защитных масок в медицинских учреждениях. Оно касается как иностранцев, так и граждан страны.

Доха, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В японском зоопарке два льва умерли от коронавируса / В России выявили еще 12,5 тысячи случаев Covid-19 / Сотни пассажиров круизного лайнера заболели норовирусом / В России за сутки более 14 тысяч человек заболели Covid-19 / Власти Великобритании хотели истребить всех домашних кошек во время пандемии / Китай изменил правила тестирования на коронавирус при въезде для россиян / В России выявили менее 10 тысяч заболевших Covid-19 за сутки / Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Пандемия коронавируса, Туризм, Коронавирус из Китая,