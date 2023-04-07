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Пятница, 7 апреля 2023, 16:42 мск

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В ВОЗ обвинили Китай в сокрытии данных о происхождении коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Китай скрывает информацию, которая могла бы раскрыть источник происхождения вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает MedicalXpress.

У ВОЗ до сих пор нет достоверных данных о том, как коронавирус, который стал причиной пандемии, передался человеку. Не так давно появились доказательства того, что енотовидные собаки могут переносить и передавать вирусы, подобные SARS-CoV-2.

Различные исследования показывают, что коронавирусная инфекция могла возникнуть среди животных естественным образом и мутировать до способности заражать человека. Но чтобы знать наверняка, нужно получить данные, которые скрывает Китай.

«Без информации, без данных для надлежащей оценки нам очень сложно дать конкретный ответ. И в настоящее время у нас нет конкретного ответа о том, как началась пандемия, – заявила технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове. – Мы уверены в том, что невероятные ученые из Китая провели гораздо больше исследований и собрали гораздо больше данных, которые могут иметь отношение к поиску».

В ВОЗ подчеркнули важность установления источника происхождения вируса. По мнению организации, это поможет предотвратить будущие пандемии.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,