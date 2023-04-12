Жозеп Боррель отложил визит в КНР из-за коронавируса

Жозеп Боррель сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого глава европейской дипломатии был вынужден перенести визит в КНР.

«У меня положительный тест на коронавирус, и поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай», – написал Боррель в твиттере.

При этом дипломат подчеркнул, что у него нет симптомов заболевания Covid-19, и он хорошо себя чувствует.

Визит Борреля в Китай был запланирован на 13-15 апреля. Ранее КНР посетил французский президент Эммануэль Макрон в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Брюссель, Зоя Осколкова

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