Жозеп Боррель отложил визит в КНР из-за коронавируса

Жозеп Боррель сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого глава европейской дипломатии был вынужден перенести визит в КНР.
«У меня положительный тест на коронавирус, и поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай», – написал Боррель в твиттере.
При этом дипломат подчеркнул, что у него нет симптомов заболевания Covid-19, и он хорошо себя чувствует.
Визит Борреля в Китай был запланирован на 13-15 апреля. Ранее КНР посетил французский президент Эммануэль Макрон в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Брюссель, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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