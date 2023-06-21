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Среда, 21 июня 2023, 14:48 мск

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Индонезия отменила статус пандемии коронавируса в стране

Власти Индонезии отменили статус пандемии коронавируса, а с ним и все ограничения, введенные для борьбы с инфекцией. Об этом заявил президент Джоко Видодо.

«После более чем трех лет слаженной борьбы с пандемией Covid-19 с сегодняшнего дня, в среду, 21 июня 2023 года, правительство приняло решение отменить статус пандемии, мы вступаем в эндемический период», – сообщил глава государства.

По последним данным, 99% жителей Индонезии имеют антитела к инфекции. При этом Видодо обратился к общественности с просьбой сохранять осторожность и продолжать вести здоровый образ жизни.

С отменой статуса пандемии власти Индонезии официально сняли требования об обязательной вакцинации для туристов.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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