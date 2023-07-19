В Астрахани директора фирмы подозревают в подмене сроков годности на тестах на коронавирус

В Астрахани подозревают в мошенничестве директора фармацевтической компании, поставлявшей тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«По версии следствия, в период с февраля по март 2021 года директор фирмы совместно с неустановленными лицами изготовили маркировочные наклейки на наборы реагентов для выявления РНК коронавируса, в которые внесли заведомо ложные сведения, заменив срок годности с апреля на декабрь 2021 года, а затем заменили маркировочные наклейки на наборах реагентов», – говорится в сообщении.

Таким образом, продукция с истекшим сроком годности попала в астраханские аптеки. В результат областному министерству здравоохранения был причинен ущерб сумму более 35 млн рублей.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в Следственном комитете.

Астрахань, Зоя Осколкова

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