Крыму грозит новая экологическая катастрофа

Власти Крыма скрывают происходящее на территории порта Камыш-Бурун и расположенного рядом Нижне-Чурбашского хвостохранилища на окраине Керчи и не отвечают на запросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порт Камыш-Бурун – незамерзающий, с круглосуточным режимом работы. Имеет 10 га территории, четыре причала и собственную железнодорожную станцию. Работал с 1951 года. Именно там на суда грузили горячий агломерат для доменных печей и везли с местного железорудного комбината в Жданов (Мариуполь) на завод «Азовсталь».

Между тем, новейшая история порта запутанна и туманна.

В 2008 году было объявлено о строительстве в Камыш-Буруне мощного специализированного терминала по перевалке цемента. Группа компаний «Альтком», пришедшая из Донецка и подчеркивающая, что они «не ахметовские», обещала выпускать 4 млн тонн продукции в год и для ее погрузки-выгрузки купила и расположенный рядом порт.

Широко анонсированное строительство завода не закончилось ничем. В российской базе ЕГРЮЛ и сегодня можно найти ООО «Керченский морской порт Камыш-Бурун» с солидным уставным капиталом – более 46 млн руб. Учредителями предприятия являются четыре фирмы с похожими адресами: «Украина, город Донецк». В названиях двух из них фигурирует имя материнской фирмы – «Альтцем».

17 декабря 2014 года люди в масках зашли на территорию порта, вынесли документацию и компьютеры, а 27 февраля следующего года Госсовет Крыма национализировал ООО «Керченский морской порт «Камыш-Бурун». Его имущество на праве хозяйственного ведения было закреплено за ГУП «Камыш-Бурунская производственная компания», учреждённым Совмином Крыма.

6 марта 2017 года компания перестала существовать, войдя вместе с портом составной частью в новый Керченский металлургический завод.

Но 31 марта 2015 года между Советом министров Крыма и компанией «Ген Инвест» (дочерней по отношению к «Генбанку») было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству на том же месте другого цементного завода. Инвестор обещал выдать первую продукцию к концу 2015 года.

Завод не построили, цемент не выдали. Вместо этого «Ген Инвест» стал разбирать защитную дамбу Нижне-Чурбашского хвостохранилища, оставшегося после ЖРК, которая служит препятствием для распространения высокотоксичных отходов металлургического производства и попаданию их в море. Специалисты Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии предупреждают: эти действия могут привести к очередной экологической катастрофе в Крыму. Ученые добавляют: в самом добываемом песке содержание опасных веществ в десятки и сотни раз превышает предельно допустимые концентрации.

Реагируя на общественные протесты, в «песчаном» деле стала разбираться экологическая, а затем городская прокуратура.

В феврале нынешнего года порт Камыш-Бурун попал в поле зрения прессы в связи с разгрузкой там ильменита – сырья для завода «Крымский титан». Было высказано мнение, что ильменит из украинских карьеров, ввезенный в Крым через Турцию, является контрабандой. Камыш-Бурун фигурировал и в связи с упоминанием доставки в Крым норвежского ильменита.

РИА «Новый день», обращаясь к официальным источникам, поинтересовалось, что сегодня происходит в порту Камыш-Бурун. К этому нас подтолкнул сюжет, связанный опять же с цементом. Жители Феодосии активно возразили против инвестиционного проекта, предусматривающего строительство в городе терминала по его перегрузке и хранению. Крымская власть вроде бы услышала глас народа. Вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк пообещала, что будет предложена другая площадка – «промышленная зона города Керчь».

Предположив, что этой альтернативной площадкой станет как раз порт Камыш-Бурун, «Новый День» обратился к Михаилу Королю, керчанину, гендиректору «феодосийского» цементного терминала. Он наше предположение отверг: Камыш-Бурун ему не предлагали.

«Новый День» пошел по официальным каналам. Были отправлены письма с простым вопросом: «Что происходит в Камыш-Буруне, как используется порт?».

Металлургический завод (номинальный владелец порта) письмо просто проигнорировал. Министерство промполитики, в ведении которого находится завод, переадресовало в минэкономразвития. По случайности, через пару дней отменили объявленную пресс-конференцию промышленного министра Андрея Васюты, где ему пришлось бы ответить на почему-то неудобный вопрос.

В минэкономразвития потребовали официальный запрос на бланке с печатями и подписями руководителей агентства, причем в два адреса: пресс-службы и канцелярии.

Требования были выполнены, письма отправлены 31 августа.

Ответ никто не дал. По телефону пояснили, что сначала в отпуске была сотрудница канцелярии, с нее спроса нет. Почему обещанного ответа не дала пресс-секретарь – неизвестно, теперь в отпуске – она, и не отвечает на звонки.

То есть теперь к вопросу «что там происходит?» добавился вопрос: «что от нас скрывают?». Из-за упорного молчания чиновников предположить можно все, что угодно: незаконную добычу и вывоз отравленного песка, угрозу разрушения дамбы, пока еще удерживающую ядовитые отходы железорудного производства, складирование ильменита или перегрузку прочей контрабанды.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.09.18

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