В Крыму проходят обыски в домах трех религиозных экстремистов

Трое жителей Крыма стали фигурантами уголовных дел об организации и участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом говорится в сообщении УФСБ по Крыму и Севастополю.

По информации спецслужбы, подозреваемые проживают в Красногвардейском районе полуострова. В домах участников террористической ячейки и по местам их регистрации сегодня проводятся следственные действия.

Стоит отметить, что санкция статьи «Участие в деятельности террористической организации» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, что в мае прошлого года по подозрению в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) был задержан житель Севастополя. Дома у мужчины обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, а также агитационные листовки и средства связи.

В октябре прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор вербовщикам террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), действовавших в Севастополе. Уроженцы Киргизии Акрамжон Абдуллаев и Нематжон Исроилов, задержанные в августе 2016 года, получили соответственно 15 и 13 лет колонии строгого режима. Осужденные занимались активной пропагандой экстремистской идеологии под видом изучения традиционного ислама.

Как сообщал РИА «Новый День», в начале декабре 2018 года в Крыму вновь задержали адвоката членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и запрещенного в РФ «Меджлиса» Эмиля Курбединова. Ему вменялась пропаганда экстремистских организаций и публичное демонстрирование экстремистской символики. Адвокат уже задерживался в январе 2017 года за хранение экстремистской литературы и был отпущен на свободу после отбытия десятидневного ареста. Отметим, что Курбединов является одним из адвокатов украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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