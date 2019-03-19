Глава делегации Германии заявил о разительных переменах в Крыму

Зампред немецкого объединения «Общество безопасности и политики», возглавляющий делегацию Германии в Крыму, Франк Порш заявил, что впечатлен преобразованием полуострова за последние пять лет – с момента его вхождения в состав России.

«Мы очень впечатлены тем, что произошло здесь за пять лет. Мы видим здесь развитие и инвестиции за последние пять лет. Нас впечатлил и Крымский мост, и новый аэропорт. Десять лет строился аэропорт в Германии, но до сих пор так и не готов», – заявил Порш на встрече с руководством крымского парламента.

Он особо отметил, что за время нахождения Крыма в составе Украины для развития региона, в том числе для крымско-татарского народа, не делалось. «Мы удивлены тем, что сделано за последние годы для этого народа. Мы многое посмотрели в Крыму и увидели, что люди здесь жизнерадостные и довольны своей жизнью», – подчеркнул Порш..

Напомним, Крымский полуостров стал российским регионом пять лет назад. В мартовском референдуме 2014 года подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Крым. Другие новости 19.03.19

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