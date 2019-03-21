Западным журналистам предложили лично оценить ситуацию в Крыму

Представителям западных СМИ стоит самим съездить в Крым, чтобы непосредственно от крымчан получить информацию о ситуации на полуострове для объективной оценки. С таким предложением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе дискуссии круглого стола «Свобода средств массовой информации: современные вызовы и угрозы» в Женеве журналист из Южной Африки Питер Кенни заявил, что ситуация в Крыму и антироссийские санкции стали долгосрочной проблемой для России. На это Захарова ответила: «Если так много говорят о Крыме и принимают во всем мире решения по Крыму и из-за Крыма, то было бы вполне справедливо поехать туда, чтобы поговорить напрямую с людьми, или же дать возможность крымчанам приехать сюда, в европейские страны – в Брюссель, в европейские структуры, которые тиражируют резолюции, критикующие Россию».

По словам представителя дипломатического ведомства, мнение, которое озвучивают журналисты из других стран, основано на заявлениях тех людей, которые никогда не были в Крыму. При этом представители западных СМИ даже не пытаются лично посетить полуостров из-за нежелания знать правду или же увидеть реальность, которая противоречит сложившимся у них представлениям.

В частности, Захарова напомнила про попытки привезти в Европу представителей общины крымских татар, которые ни к чему не привели из-за препятствования правительств европейских стран. «Они не хотят слышать правду», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В качестве примера, подтверждающего слова Захаровой, выступил генеральный директор крымско-татарского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев, пишет ТАСС. Он не смог присутствовать на круглом столе из-за того, что не получил визу к нужной дате. При этом швейцарское консульство и не отказало в выдаче визы журналисту. Мусаев все же принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Захарова указала, что «этот случай является свидетельством того, что тонны материалов, публикуемых о Крыме [на Западе], это фальшивка, поскольку реальные люди не имеют возможности здесь выступить». «У правды есть цена: вам это обойдется примерно в €300 или €400. Пожалуйста, купите билет в Крым и летите туда, и это не так дорого для вас, вы можете себе это позволить», – заключила официальный представитель российского дипломатического ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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