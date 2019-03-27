Захарова: США запрещают ездить в Крым, опасаясь автоматического признания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила власти США в политике двойных стандартов и объяснила, почему Вашингтон запрещает посещать Крым.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал признание Голанских высот израильской территорией. Он отметил, что решение Белого дома отражает реальное положение дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства. При этом Помпео уточнил, что на этом фоне непризнание Крыма частью России не стоит расценивать как проведение Вашингтоном политики двойных стандартов.

«Была кинута замечательная фраза, сказанная госсекретарем США: он сказал, послушайте, мы просто фиксируем реальность. Теперь понятно, почему они не пускают никого в Крым. Это же совершенно очевидно, – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». – Во-первых, они не пускают никого в Крым, просто запрещают, стращают, включают в санкционные списки, во-вторых, они не пускают крымчан, например, в ту же самую Европу. Почему? Потому что это будет фиксация реальности, которая, по господину Помпео должна привести к автоматическому признанию».

Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами президент США Дональд Трамп подписал 25 марта в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, на прошлой неделе Захарова предложила представителям западных СМИ самим съездить в Крым, чтобы непосредственно от крымчан получить информацию о ситуации на полуострове для объективной оценки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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