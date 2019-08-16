В Крыму разработали проект импортозамещения для виноделия

В Крыму разработали проект научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия. Главная цель – выращивание привитых саженцев для закладки производственных виноградников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россельхознадзор неоднократно накладывал запрет на ввоз посадочного материала из-за границы. Например, в октябре 2018 года остановили импорт французских саженцев, зараженных возбудителем бактериального увядания винограда.

В России нет системы производства оздоровленного посадочного материала, из которого можно делать сертифицированные саженцы большим тиражом, отмечает «Коммерсант», ссылаясь на представителей винодельческой отрасли. А за счет использования такого материала срок жизни виноградников можно продлить почти в 3 раза: с 15 до 40 лет.

Но сегодня готовые саженцы в России выращивают лишь несколько компаний, при этом им приходится закупать саженцы первой репродукции за границей.

Разработанный проект предусматривает производство 50 тысяч безвирусных саженцев первой репродукции, из которых можно вырастить готовые саженцы для производства винограда. Кроме того, предполагается ежегодно выращивать более 2 млн привитых саженцев для закладки производственных виноградников.

Проект рассчитан на 1,5 млрд рублей инвестиций. В случае выделения финансирования, центр сможет начать работу в 2022 году.

Кубанские виноделы относятся к крымским разработкам скептически, утверждая, что заявленные объемы производства слишком малы: 2 млн саженцев – это около 500 га новой высадки в год, а только в «Абрау-Дюрсо» засаживается до 450 га в год.

Между тем, российским виноделам сегодня приходится закупать за границей более половины всех виноматериалов, так как для производства собственного не хватает виноградников. Если в советские годы их было порядка 200 тысяч гектаров, то сегодня – не более 100 тысяч га. Из них плодоносящих – только 80%. В Крыму около 30 тысяч гектаров вингорадников и большая часть из них нуждается в омоложении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.08.19

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