Главный врач крымской больницы попался на крупной взятке

Главный врач Ленинской центральной районной больницы Крыма стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве, сообщает управление СК РФ по Крыму и Севастополю,

По версии следствия, медик вымогал взятку в 755 тысяч рублей у некой фирмы (название компании следователи не раскрывают) «за общее покровительство при реализации государственного контракта».

Отмечается, что преступление выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по РК и УФСБ России по РК и Севастополю. Главврач Ленинской ЦРБ был задержан представителями этих ведомств после получения части мзды. В отношении медика возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 01.01.20

Реинкарнация Нового года. Спецпроект РИА Новый День «Песенки под елочкой». / Сюрпризы ретроградного движения. Гороскоп РИА «Новый День» на 2020 год. / Новый год в Крыму начнется с непогоды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»