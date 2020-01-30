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Пятница, 31 января 2020, 00:41 мск

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На Украине в организации пандемии коронавируса обвинили Россию

На Украине обвинили Россию в организации пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Павловский заявил, что коронавирус 2019-nCoV могли завезти в Китай сотрудниками российского ГРУ.

Он сообщил, что в октябре 2019 года в Ухани проводились Всемирные армейские игры, и, по мнению Павловского, большую часть многочисленной российской делегации составляли разведчики. «Это идеальное прикрытие для подобного рода операций, ведь специалистов можно легендировать под спортсменов, а оборудование – под спортивный или медицинский инвентарь. Думаю, что именно в составе этой делегации была группа, которая и провела весь необходимый для атаки комплекс мероприятий», – цитирует бывшего разведчика портал GuildHall.

Павловский утверждает, что мировая эпидемия была запущена, чтобы, во-первых, ослабить Китай, и , самое главное, чтобы президент России Владимир Путин мог получить «Нобелевскую премию мира за спасение планеты от смертельного вируса».

И предсказывает: «Вскоре российские ученые достанут разработанный ранее, возможно еще при СССР, антидот и представят его как современную разработку. В этом случае все может закончиться благополучно уже в феврале, если вирус не мутирует, конечно».

Читатели портала версию Павловского подхватили и пошли еще дальше: «Зачем России Китай, который сдерживает США? Чтобы остановить экспансию в Сибирь. Китайцы уже всю инфраструктуру подвели к границе с Россией. И дороги на тех направлениях не для легкого транспорта», – пишут всезнающие украинцы в соцсетях.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.01.20

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