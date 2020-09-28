В Евпатории чиновники попались на особо крупной взятке при строительстве детсада

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора Управления капстроительства администрации города. Как сообщили в пресс-службе СКР, им предъявлены обвинения по статье «получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Следователи установили, что действительные на момент преступления чиновники предложили директору фирмы помочь в заключении договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модульный детский сад к МБОУ «Средняя школа №12» в Евпатории, а также в сдаче объекта. Кроме того, они сулили победы и в других контрактах в будущем.

За покровительство чиновники попросили взятку. После получения согласия предпринимателя, чиновники вовлекли в преступную схему замглавы администрации города. Тот пообещал не принимать меры реагирования в случае выявленных нарушений при приемке модульного детского сада.

Застройщик перечислил более 10,5 млн на банковские счета аффилированных фирм. Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Крыму. Свою вину в совершенном преступлении они признали, в связи с чем суд поместил их под домашний арест. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Евпатория, Иван Гридин

Евпатория. Другие новости 28.09.20

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