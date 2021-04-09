Задержаны исламисты, готовившие теракт в Крыму

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из образовательных учреждений в Симферополе. Взрыв планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения.

По данным спецслужбы, задержанные готовили вооруженное нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений столицы Крыма. После совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.

Силовики изъяли у задержанных компоненты для изготовления самодельных бомб с поражающими элементами, взрывчатые вещества, а также средства связи с эмиссарами международной террористической организации (МТО). «В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами МТО с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма», – говорится в сообщении ФСБ.

В отношении исламистов возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств). «Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц) УК России», – добавили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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