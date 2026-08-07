российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Керчи: два мирных жителя погибли

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по многоквартирному дому в Керчи, в результате чего двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В ходе очередной вражеской атаки по Крыму под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом в Керчи. К сожалению, есть жертвы среди мирных людей: погибли двое человек, еще один ранен», – уточнил Аксенов в своем канале в «Максе».

Глава республики добавил, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшему.

Керчь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

В Запорожской области объявлен режим ЧС из-за сбоев электроснабжения после ударов ВСУ / Российская армия за неделю взяла под контроль 8 поселков в зоне СВО / 14 ударов по Украине и 34 уничтоженных морских судов за неделю: Минобороны о ходе СВО / Армия России ударила по складам с БПЛА и объектам инфраструктуры Украины / Морские поставки военных грузов НАТО на Украину остановились / ВС РФ нанесли мощный удар по логистическим центрам в Киеве и Киевской области / ВС России взяли под контроль еще один поселок в зоне спецоперации / Не менее 8 человек ранены при атаке ВСУ на автобус Краснодар – Донецк

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,