ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Керчи: два мирных жителя погибли

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по многоквартирному дому в Керчи, в результате чего двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В ходе очередной вражеской атаки по Крыму под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом в Керчи. К сожалению, есть жертвы среди мирных людей: погибли двое человек, еще один ранен», – уточнил Аксенов в своем канале в «Максе».

Глава республики добавил, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшему.

Керчь, Анастасия Смирнова

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