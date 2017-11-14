Депутат Госдумы с кадетами спела песню о готовности пойти в последний бой за Путина

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко вместе с волгоградскими кадетами выпустила клип под названием «Дядя Вова». На видео народная избранница и дети поют о том, что готовы пойти в последний бой по приказу президента.

Авторами слов и музыки крайне патриотичной пенсии стал Вячеслав Антонов и его сын Николай. Исполняют композицию Анна Кувычко и воспитанники Казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова, пишет «Говорит Москва».

Маленькие исполнители в кадетской форме с недетской серьезностью поют, что «население [земного] шара гегемон достал», «в Евросоюзе мнения нет», а за океаном «лишен власти президент». Однако дети готовы сохранить «Севастополь наш и Крым», а так же вернуть «в гавань родины Аляску». «Не достанется гряда самураям никогда, грудью встанем за столицу янтаря», – гласит текст песни. В припеве кадеты поют, что по зову «главного командира» готовы идти в последний бой.

Кроме того, в клипе мелькают вставки из новостных передач с Владимиром Путиным. Это вырезки из публичных выступлений главы государства и кадры из отпуска.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 14.11.17

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