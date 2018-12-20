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Четверг, 20 декабря 2018, 17:16 мск

Новости Культура

Россия отказалась вернуть вывезенные из Германии культурные ценности

Фото: www.dw.com

Германия не получит трофейные ценности, вывезенные после Второй мировой войны. Об этом заявил глава департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

«Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договоренности об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя», – цитирует Кононова РИА «Новости».

По его словам, российские музеи самостоятельно ищут похищенные экспонаты на аукционах в Европе и Америке и выкупают их на собственные деньги или средства из бюджета.

Ранее посольство ФРГ в России сообщило о требованиях Берлина к Москве вернуть культурные объекты, вывезенные с территории Германии после войны. В частности, речь идет об Эберсвальдском кладе, тысячах золотых предметов и украшений, датируемых IX веком до нашей эры, а также троянской коллекции Генриха Шлимана, которая представлена в Музее имени Пушкина и в Эрмитаже.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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