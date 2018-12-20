Россия отказалась вернуть вывезенные из Германии культурные ценности

Германия не получит трофейные ценности, вывезенные после Второй мировой войны. Об этом заявил глава департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

«Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договоренности об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя», – цитирует Кононова РИА «Новости».

По его словам, российские музеи самостоятельно ищут похищенные экспонаты на аукционах в Европе и Америке и выкупают их на собственные деньги или средства из бюджета.

Ранее посольство ФРГ в России сообщило о требованиях Берлина к Москве вернуть культурные объекты, вывезенные с территории Германии после войны. В частности, речь идет об Эберсвальдском кладе, тысячах золотых предметов и украшений, датируемых IX веком до нашей эры, а также троянской коллекции Генриха Шлимана, которая представлена в Музее имени Пушкина и в Эрмитаже.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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