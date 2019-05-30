Сын Кадырова снялся в сериале об основании Османской империи

11-летний Адам Кадыров сын главы Чечни принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Султан Тагаев.

По его словам, Адам развивается во всех направлениях: отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. «В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», – написал Тагаев в своем Instagram.

Исторический сериал «Воскресший Эртугрул» повествует о жизни Эртугрул-бея, отца Османа I, который был основателем Османской империи. Действие картины происходит в XIII веке.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 30.05.19

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