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Четверг, 30 мая 2019, 14:51 мск

Новости Культура

Сын Кадырова снялся в сериале об основании Османской империи

Фото: chechnyatoday.com

11-летний Адам Кадыров сын главы Чечни принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Султан Тагаев.

По его словам, Адам развивается во всех направлениях: отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. «В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», – написал Тагаев в своем Instagram.

Исторический сериал «Воскресший Эртугрул» повествует о жизни Эртугрул-бея, отца Османа I, который был основателем Османской империи. Действие картины происходит в XIII веке.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 30.05.19

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Метки / Кадыров Рамзан

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Кавказ, Юг России, Культура, Общество, Россия, Кадыров Рамзан,

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