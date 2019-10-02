Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Тбилиси на 85-м году жизни скончался композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам Георгия Данелии «Мимино» и «Кин-дза-дза». Об этом сообщают грузинские телеканалы со ссылкой на семью музыканта. Канчели умер после продолжительной болезни. Недавно он попал в одну из тбилисских больниц из-за ухудшения самочувствия. Дата и место похорон пока не определены.

Гия Канчели писал музыку для кино и театра, а также симфонии и другие произведения для оркестров. Он был народным артистом СССР, а также лауреатом Государственной премии СССР.

Композитор сочинил музыку к популярным советским фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй!» и другим лентам. Также он написал музыку для множества спектаклей, таких как «Ричард III», «Король Лир», «Гамлет», «Женщина-змея» и «Двенадцатая ночь».

В 1988 году был награжден премией «Ника» за лучшую музыку к фильму «Кин-дза-дза».

Канчели был автором семи симфоний. Созданная им в 1977 году Четвертая симфония «Памяти Микеланджело» принесла ему международное признание. За это произведение он был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.

С 1995 года композитор жил в Бельгии.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

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