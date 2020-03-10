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Вторник, 10 марта 2020, 15:28 мск

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В Красноярске артистов из Бурятии приняли за больных коронавирусом китайцев

Фото: www.instagram.com/theatrebaikal.ru

В Красноярске, жители дома, где располагается хостел, вызвали полицию, так как приняли бурятских артистов за китайцев, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Труппа театра «Байкал» из Улан-Удэ остановилась в гостинице, расположенной в жилом доме. «Бдительные соседи пожаловались на то, что группа китайцев высадились в хостеле у них дома, и они приехали разбираться в этой ситуации. Сказала, что мы из Бурятии, это Россия, все нормально, мы на гастролях», – рассказала пиар-менеджер театра Галина Лумбуцыренова.

Театр «Байкал» гастролирует по стране с концертной программой «Моя Бурятия». Артист Жардал Бадмаев отметил, что труппу не в первый раз принимают за китайцев. Несколько подобных случаев произошло в других городах, в частности, в Москве. «Это очень неприятно, друзья, так нельзя», – заметил актер.

В настоящее время в Красноярском крае под медицинским наблюдением в связи с распространением COVID-19 находятся 79 человек. 10 марта более 160 жителям края на две недели запретили выходить из дома из-за карантина по коронавирусу.

Красноярск, Зоя Осколкова

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