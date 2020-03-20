В оперном театре Перми будут давать представления для одного зрителя

Пермский театр оперы и балета имени Чайковского проведет уникальный эксперимент и даст представление для одного зрителя. Решение было принято на фоне массового закрытия театральных площадок в связи со вспышкой коронавируса.

Зрителя выберут случайным образом из тех, кто зарегистрируется на сайте театра. Планируется, что первым представлением такого рода станет исполнение оперы «Богема» 29 марта.

«Думаю, те, кому повезет, переживут опыт, которого в их жизни больше не будет, – рассказал главный режиссер театра Марат Гацалов «Коммерсант». – Опыт прямого индивидуального взаимодействия с произведением искусства, которое пойдет на сцене».

После того, как власти разных стран ввели запрет на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, оперные театры, не желая терять аудиторию, начали транслировать спектакли в режиме онлайн.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 19.03.20

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