Британцы обнаружили у себя в саду статуи возрастом пять тысяч лет

Британская семья решила продать египетские статуи, которые стояли в саду. Выяснилось, что изваяния настолько древние, что были оценены в тысячу раз дороже, чем за них хотели выручить. Об этом сообщает издание Metro.
Семья из города Клэр в британском графстве Суффолк собралась переезжать, а скульптуры из их старого сада не подходили к новому жилью. Тогда владельцы решили их продать на аукционе.
Специалисты, проводившие экспертизу статуй, выяснили, что они подлинные, а их возраст составляет порядка пяти тысяч лет.
Изначально владельцы надеялись выручить за скульптуры около 200 фунтов. Когда же был установлено, что это не копии, а настоящие древние статуи, их оценили в 195 тысяч.
Лондон, Зоя Осколкова
Лондон. Другие новости 12.10.21
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