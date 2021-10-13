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Среда, 13 октября 2021, 10:51 мск

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Британцы обнаружили у себя в саду статуи возрастом пять тысяч лет

Фото: Pixabay

Британская семья решила продать египетские статуи, которые стояли в саду. Выяснилось, что изваяния настолько древние, что были оценены в тысячу раз дороже, чем за них хотели выручить. Об этом сообщает издание Metro.

Семья из города Клэр в британском графстве Суффолк собралась переезжать, а скульптуры из их старого сада не подходили к новому жилью. Тогда владельцы решили их продать на аукционе.

Специалисты, проводившие экспертизу статуй, выяснили, что они подлинные, а их возраст составляет порядка пяти тысяч лет.

Изначально владельцы надеялись выручить за скульптуры около 200 фунтов. Когда же был установлено, что это не копии, а настоящие древние статуи, их оценили в 195 тысяч.

Лондон, Зоя Осколкова

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