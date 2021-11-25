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Четверг, 25 ноября 2021, 14:19 мск

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В Бельгии отложили открытие памятника коронавирусу из-за новой волны

Фото: Pixabay

В бельгийском городе Изегем (Западная Фландрия) из-за новой волны заболеваемости Covid-19 отложили церемонию открытия памятника, посвященного влиянию пандемии коронавируса. Об этом сообщает VRT News.

Год назад власти города заказали скульптуру в память о пандемии. Работа была поручена местному художнику Питу Дютуа. В настоящее время памятник готов к установке в замок Блаухёйс – популярный у местных жителей парк.

Однако церемонию открытия было решено отложить из-за новой волны заболеваемости среди местных жителей.

«Мы не хотим, чтобы кто-то заразился коронавирусом на мероприятии, которое должно подчеркнуть огромное влияние пандемии»,– сообщил староста района Курт Химпе.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Культура, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,