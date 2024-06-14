Голикову назначили председателем совета Фонда кино

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии вместо советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 июня, говорится: «Включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т. А. – заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)».

Отметим, что в состав совета Фонда кино, помимо Голиковой, вошли: кинорежиссер Сергей Урсуляк, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и продюсер Гавриил Гордеев. Исключены: бывший советник президента по культуре Владимир Толстой, режиссер Владимир Хотиненко и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиан Слащев.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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