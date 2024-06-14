российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2024, 20:24 мск

Новости Культура

Новости, Кратко, Популярное

Голикову назначили председателем совета Фонда кино

Татьяна Голикова, фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии вместо советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 июня, говорится: «Включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т. А. – заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)».

Отметим, что в состав совета Фонда кино, помимо Голиковой, вошли: кинорежиссер Сергей Урсуляк, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и продюсер Гавриил Гордеев. Исключены: бывший советник президента по культуре Владимир Толстой, режиссер Владимир Хотиненко и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиан Слащев.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Утверждена концепция государственной языковой политики / Россия и Алжир взаимно признают аттестаты, дипломы и ученые степени / «Хватит дурачить – армия похожа на партизанский отряд…» Герой России генерал Шаманов сказал, как добиться победы, чтобы всё не ушло в «бла-бла-бла» / Мишустин анонсировал скорое повышение МРОТ / Издевательство и абсурд: комитет госстройнадзора Москвы признался в неспособности решить проблему обманутых дольщиков ЖК «Аквилон – Митино» / «Должны платить бедные, а не богатые…» Минфин РФ сохраняет неолиберальную стратегию / Путин поручил Минсельхозу поддержать аграриев, пострадавших от заморозков / В Госдуму поступил пакет законопроектов о налоговой реформе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Культура, Политика, Россия, правительство РФ,