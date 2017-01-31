Deutsche Bank оштрафовали за отмывание 10 млрд долларов из России

Публикации за 31.01.17

Регуляторы США и Великобритании обязали немецкий Deutsche Bank выплатить 625 млн долларов в качестве штрафа за нарушения при торговле российскими ценными бумагами. Банк помог отмыть 10 млрд долларов.

Расследование в отношении Deutsche Bank ранее начали Министерство юстиции США, британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) и департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Ведомства пришли к выводу, что через немецкий банк проводились так называемые «зеркальные сделки», сообщает Reuters.

Ценные бумаги приобретались за рубли в России, затем их быстро продавали аффилированные фирмы через отделение Deutsche Bank в Лондоне. Такая схема позволяла российским клиентам банка переводить огромные суммы за рубеж, избегая барьеров против отмывания денег.

В общей сложности объем подозрительных сделок с 2011 по 2015 годы оценивается в 10 млрд долларов. Более того, у руководства немецкого банка, по мнению департамента финансовых служб Нью-Йорка, было время, чтобы пресечь эту деятельность, однако по неизвестной причине этого сделано не было. В свою очередь представители Deutsche Bank заявили, что не знают фактической цели реализации схемы.

В результате банк должен будет выплатить США 425 млн долларов в качестве штрафа. Кроме того, штраф в размере около 200 млн долларов наложил британский финансовый регулятор FCA.

Отмечается, что кроме Deutsche Bank были оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. – на 235 млн долларов, Сельскохозяйственный банк Китая – 215 млн долларов и тайваньский Mega Bank – 185 млн долларов.

За последние восемь лет Deutsche Bank был оштрафован в общей сложности на 13,9 млрд долларов. Летом прошлого года московский офис банка подозревали в подобных манипуляциях в пользу выходцев из Чечни, передает «Коммерсант». Обе компании в России и за рубежом принадлежали одному лицу, с помощью обычных операций рубли из РФ «превращались» в доллары за границей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 31.01.17

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