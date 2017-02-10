Венесуэла решила сопротивляться экспансии «Роснефти» в бассейне Ориноко

Публикации за 10.02.17

Венесуэльский парламент добился признания ничтожной сделки о покупке акций компании Petromonagas российской «Роснефтью». Как заявил депутат Элиас Мата, подобная сделка является нарушением конституции страны, в которой предписывается согласовывать продажу таких активов с парламентом. Национальная ассамблея назвала продажу правительством госсобственности изменой и потребовала относиться к уважением к конституции, приводит Lenta.ru информацию издания El Universal. Также парламентарии сочли стоимость акций компании умышленно заниженной.

В 2016 году «Роснефть» закрыла сделку с венесуэльской госкомпанией PDVSA (Petróleos de Venezuela) по увеличению доли российской компании в совместном предприятии Petromonagas до 40%. Дополнительные 23,33% акций компании были куплены за 500 миллионов долларов.

Цену сделки в $500 млн депутаты назвали недостаточной, они сослались на мнение ряда экспертов в нефтяной сфере, которые считают, что приобретенная «Роснефтью» доля совместного предприятия в действительности стоит намного дороже.

Газета «Ведомости» напоминает, что год назад, в феврале 2016 года PDVSA сообщила, что «Роснефть» хочет вложить $500 млн в проекты в нефтяном бассейне реки Ориноко в Венесуэле и докупить 23,33% в СП Petromonagas. На тот момент российская госкорпорация владела 16,7% акций совместного предприятия. Еще 9 февраля прошлого года топ-менеджер PDVSA Серхио Антонио Товар заявлял, что «Роснефть» уже увеличила долю в Petromonagas до 40%. В Национальной ассамблее начали возражать против сделки в апреле.

Президент-социалист Венесуэлы Николас Мадуро – преемник предыдущего президента Уго Чавеса. Чавес был активным сторонником развития отношений с Россией, во время его правления российские нефтяные компании стали партнерами PDVSA в разных проектах по добыче нефти в бассейне Ориноко. Сейчас в парламенте страны большинство представляет оппозиция президенту. Она пытается проводить свою политику, решения парламента регулярно отменяет лояльный Мадуро Верховный суд.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет, напоминает ПРАЙМ. Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке «парламентского переворота», а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства. В начале января оппозиционный парламент признал президента Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее Верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.

Общая площадь нефтеносного пояса Ориноко составляет 55 тысяч квадратных километров. В этих месторождениях залегает более 235 миллиардов баррелей извлекаемой тяжелой и сверхтяжелой нефти. Они считаются одними из самых крупных нефтяных месторождений в мире. В рамках СП Petromonagas добывается более 130 тысяч баррелей сверхтяжелой нефти в сутки. «Роснефть» также участвует в таких СП с PDVSA в Венесуэле, как проект «Карабобо-2,4» (СП «Петровиктория»); проект «Хунин-6» (СП «ПетроМиранда»); СП «Бокерон»; СП «Петропериха».

Каракас – Москва, Алексей Усов

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