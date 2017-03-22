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Экономика

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Публикации за 22.03.17

Белорусская икра с китайским прошлым / Псевдороссийский деликатес обходится в 40 раз дешевле
Фото: hallpic.ru

Белорусская икра с китайским прошлым Псевдороссийский деликатес обходится в 40 раз дешевле

Белорусские предприниматели нашли неплохой способ заработать на черной икре. Деликатес закупается в Китае, переупаковывается в России и поставляется в Белоруссию. Затем республика отправляет элитный товар на экспорт, основным покупателем которого являются российские потребители. В среднем китайская икра стоит в 40 раз дешевле, чем произведенная в РФ, но не для россиян.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), в прошлом году республика закупила в РФ в 68 раз больше икры, чем годом ранее. В 2015 году Минск импортировал 44 кг, в 2016 – 3 тонны. Это объясняется тем, что белорусы начали закупать деликатес, который импортируется в Россию из Китая. Такая икра стоит по 8 долларов за кг, тогда как в 2015 году белорусские предприниматели отдавали по 439 долларов за кг икры российского производства, пишут «Известия».

Этот факт отчасти подтверждается Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ. В 2015 году Россия закупила в Китае 743,5 кг черной икры, а в 2016-м – 3,9 тонны. Экспортные поставки в Белоруссию полностью укладываются в этот объем.

По словам главы информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, Белоруссия закупает китайскую икру, «отбеливает» ее в России, а затем импортирует под российским брендом. Такая продукция по цене, многократно превышающей ее реальную стоимость, отправляется на экспорт.

Из Белоруссии икра поставляется в Новую Зеландию, Иорданию, Казахстан, Молдавию и другие страны. Однако главным потребителем является сама Россия, на долю которой приходится 80% от общего объема поставок. Так в 2015 году РФ импортировала 188 кг «белорусской» черной икры, в 2016 эта цифра выросла втрое до 553 кг. При этом деликатес из Китая, прошедший через Россию, поставляется в Белоруссию по 8 долларов за кг, а возвращается уже по 300 долларов за кг.

Российские производители не могут составить конкуренцию китайцам. В первую очередь по объемам, китайские предприятия способны производить десятки тонн черной икры в год. При отсутствии интереса на внутреннем рынке, Поднебесная практически весь этот объем отправляет на экспорт. Даже деятельность браконьеров в этом случае становится бессмысленной.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 22.03.17

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