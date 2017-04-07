Удары США по Сирии взвинтили цены на нефть

Публикации за 07.04.17

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть пошли в значительный рост. Эксперты связывают это с ракетными ударами США по базе сирийских правительственных войск в Хомсе, пишет MarketWatch. На максимуме июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже составляли сегодня $56,06 за баррель, WTI – на максимуме достигали $52,91 за баррель.

На момент публикации данного материала стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:20 мск поднялась на 1% до $55,47 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на 0,97% – до $54,89 за баррель.Стоимость фьючерсов WTI (на 9:20 мск) составляла $52,34 за баррель (рост на 1,2%).

Как писал «Новый День», в ночь на пятницу, 7 апреля, Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе. Американские власти заявили, что по позициям правительственных войск с военных кораблей в Средиземном море были выпущены порядка 60 «Томагавков».

Сирия граничит с Ираком, вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает «Интерфакс». «Сирия не является крупным производителем нефти, однако сложившаяся ситуация повышает риск эскалации конфликта в регионе в целом», – пояснил ситуацию аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Опасения, связанные с возможностью разрушения нефтяной инфраструктуры в регионе, оказывают поддержку нефтяному рынку. Впрочем, отмечают эксперты, если ракетные удары США по Сирии не усилят напряженности в отношениях США и России, этот фактор не окажет существенного влияния на глобальные запасы нефти. В частности, данной точки зрения придерживается аналитик по нефтяному сектору Nomura Гордон Квон.

«Мы сохраняем прогнозы для цен на нефть на уровне $60 и $70 за баррель на 2017 и 2018 годы, основывая их на фундаментальных для рынка факторах, а не на геополитических спекуляциях», – говорит эксперт. Внимание рынка направлено на данные Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 07.04.17

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