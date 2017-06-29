Китай и Россия подпишут соглашений на 10 млрд долларов

Китай ожидает повышения товарооборота с Россией до 80 млрд долларов и выше уже в текущем году. Такими планами поделился заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе грядущего визита Си Цзиньпина в Россию компании обеих стран подпишут несколько соглашений на сумму свыше 10 млрд долларов. Председателя КНР ждут в Москве 3 июля. Кроме того, отмечается, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2% и составил 69 млрд 525 млн долларов.

По словам помощника главы МИД КНР Ли Хуэйлая, во время визита китайского лидера в Россию стороны намерены подписать более 10 важных документов, касающихся межправительственного сотрудничества. Наиболее важными он назвал два совместных заявления, которые намерены сделать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В первое заявление будет касаться плана развития двустороннего сотрудничества. Второе призвано разъяснить совместную позицию России и Китая по международным вопросам, передает РИА ФАН. Ранее «Газета.ru» сообщила, что во время визита в Россию Си Цзиньпин намерен встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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