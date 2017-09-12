Из-за неограниченного экспорта береза в России оказалась в дефиците

Российские производители фанеры обратились в правительство за поддержкой. Оказалось, что на внутреннем рынке России катастрофически не хватает березы, древесина уходит на экспорт в Китай, где за нее платят в два раза больше.

На дефицит березы пожаловались ПАО «Зеленодольский фанерный завод» и ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат», которые входят в число ведущих предприятий деревообрабатывающей отрасли Республики Татарстан, пишет «Лайф». Производители просят ограничить вывоз древесины за рубеж.

Китайские компании предлагают лесозаготовителям в два раза больше денег, чем отечественные фирмы, занимающиеся обработкой дерева. В результате древесина вывозится в КНР, тогда как российские производители испытывают дефицит сырья, как следствие, работают с простоями и терпят многомиллионные убытки.

В начале 2017 года бревна березы диаметром не менее 15 см и длиной не менее метра были включены в список товаров, которые считают важными для внутреннего рынка, что позволяет правительству вводить временные ограничения на их экспорт. Однако в Минэкономразвития отметили, что не обладают информацией о критическом недостатке древесины на российском рынке.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 12.09.17

Эксперты: Популистские поправки в закон о торговле навредили всем. / Россияне побили рекорд по продолжительности жизни. / В Красноярске арестовали двух коррупционеров из полицейского главка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»