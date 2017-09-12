Вторник, 12 сентября 2017, 13:40 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Из-за неограниченного экспорта береза в России оказалась в дефиците

Из-за неограниченного экспорта береза в России оказалась в дефиците

Российские производители фанеры обратились в правительство за поддержкой. Оказалось, что на внутреннем рынке России катастрофически не хватает березы, древесина уходит на экспорт в Китай, где за нее платят в два раза больше.

На дефицит березы пожаловались ПАО «Зеленодольский фанерный завод» и ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат», которые входят в число ведущих предприятий деревообрабатывающей отрасли Республики Татарстан, «Лайф». Производители просят ограничить вывоз древесины за рубеж.

Китайские компании предлагают лесозаготовителям в два раза больше денег, чем отечественные фирмы, занимающиеся обработкой дерева. В результате древесина вывозится в КНР, тогда как российские производители испытывают дефицит сырья, как следствие, работают с простоями и терпят многомиллионные убытки.

В начале 2017 года бревна березы диаметром не менее 15 см и длиной не менее метра были включены в список товаров, которые считают важными для внутреннего рынка, что позволяет правительству вводить временные ограничения на их экспорт. Однако в Минэкономразвития отметили, что не обладают информацией о критическом недостатке древесины на российском рынке.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 12.09.17

Эксперты: Популистские поправки в закон о торговле навредили всем. / Россияне побили рекорд по продолжительности жизни. / В Красноярске арестовали двух коррупционеров из полицейского главка.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Китай

В группе риска – дети: в Россию из Китая пришел смертельный вирус

Совбез ООН принял жесткие санкции в отношении Северной Кореи

Китайские ученые создали двигатель вне законов физики

Ассанж: Прекращение торговли США с Китаем грозит Трампу импичментом

Аналитики ранжировали армии мира по их мощи. Россия – в лидерах

КНДР: Испытание ракеты «Хвасон-12» – «прелюдия» удара по базе на Гуаме

Китайская военная разработка напугала западных экспертов

Ученые нашли в космосе огромное облако спирта
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Екатеринбург /

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на ремонт центральной улицы до Нового года

Москва /

Эксперты оценили экономический оптимизм властей: в реальности ситуация очень неустойчива

Екатеринбург /

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему владельцу АМУРа

Москва /

В Подмосковье на взятке попалась зампред быковского Совета депутатов

Екатеринбург /

Директор скандально известной североуральской УК предстанет перед судом

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости