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Экономика

Минэнерго заявило об увеличении добычи нефти и газа на шельфе в Арктике

Минэнерго заявило об увеличении добычи нефти и газа на шельфе в Арктике

Министерство энергетики РФ ожидает в текущем году прироста добычи нефти и газа на арктическом шельфе. По словам заместителя главы ведомства Кирилла Молодцова объемы добычи нефти в Арктике, по оценкам аналитиков, в 2017 году вырастут до 26 млн тонн, при 22,3 млн тонн годом ранее. Соответствующее заявление он сделал в ходе 13-й международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ.

Высокопоставленный чиновник также заявил, что по расчетам экспертов, увеличится и добыча газа на шельфе. В текущем году она составит 34 млрд кубометров против 32,9 млрд кубических метров годом ранее. «В прошлом году мы добыли на шельфе больше 22,3 млн тонн нефти и больше 32,9 млрд кубометров газа. Это практически на 18% больше чем, в 2015 году (по нефти) и практически на 4% больше по газу. Таких же результатов ожидаем по этому году. Добыча по нефти составит порядка 26 млн тонн, по газу – 34 млрд кубометров газа», – приводит «Интерфакс» слова Молодцова.

Таким образом, Минэнерго рассчитывает на рост добычи нефти в российской арктической зоне на 9-15%.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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