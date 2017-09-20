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Экономика

Минприроды дало прогноз потребления ископаемого топлива

Минприроды дало прогноз потребления ископаемого топлива
Фото: пресс-служба Кремля

Министр экологии и природных ресурсов РФ Сергей Донской в ходе Тюменского нефтегазового форума озвучил прогноз использования ископаемого топлива. «Несмотря на диверсификацию источников энергоресурсов в мире, по экспертным оценкам, доля ископаемого топлива сократится с 80 до 50%", – заявил глава ведомства.

По его словам, это произойдет к 2050 году. На нефть и газ при этом будет приходиться около 44% поставок источников энергии на мировой рынок, а с 2034 года ведущую позицию должно занять «голубое топливо», передает РИА «Новости».

Отметим, что сейчас на долю нефти и газа приходится 53% добываемой энергии. При этом потребление каменного угля за последние 50 лет увеличилось вдвое. Предполагается, что оно достигнет пика примерно к 2050 году, после чего пойдет на снижение.

Тюмень, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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