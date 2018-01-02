Нефть, санкции и налоги: эксперты назвали основные риски для экономики России в 2018 году

Российскую экономику в наступившем году ожидают трудности, и пусть препятствия вполне прогнозируемы, этот период может стать довольно сложным для страны. В частности, речь идет о возможном падении стоимости нефти, от которой экономика России все еще очень сильно зависит. Кроме того, повлиять на ситуацию способны ограничительные меры, хотя, чтобы это произошло, санкции должны быть гораздо жестче, чем раньше.

Основной риск для российской экономики несет возможный отказ стран ОПЕК от ограничений на добычу нефти, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Так как доходы от продажи энергоносителей составляют почти половину поступлений в казну, ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка является самым неприятным событием для России. У аналитиков есть основания предполагать, что это и правда произойдет. Решение могут принять после назначенной на март приватизации 5%-пакета саудовской компании Saudi Aramco.

В конце 2016 года 11 стран-экспортеров нефти договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016-го. По словам экспертов, после мартовской сделки члены ОПЕК не будут придерживаться прежних условий и выйдут из соглашения по сокращению добычи ради поддержания цен. Тогда стоимость черного золота может упасть с нынешних 65 долларов до 45 долларов за баррель.

В связи с тем, что в бюджет России будет поступать меньше средств от продажи энергоносителей, на первый план выступит борьба с налоговыми нарушениями. Так с нового года начинает действовать обмен налоговой информацией с иностранными юрисдикциями. Налоговая прозрачность способствует тому, чтобы россияне сами инвестировали в своей стране.

Впрочем, чтобы выросли вложения, ставки по кредитам должны быть ниже. «Весьма вероятно, что Банк России будет снижать ключевую ставку гораздо активнее, чем он делал это в уходящем году, – говорят эксперты. – Инфляция в наступающем году будет явно ниже 4%, поэтому и ставки по банковским кредитам будут снижаться быстрее».

В то же время одним из основных факторов риска для российской экономики является возможное расширение санкций. При этом, по мнению аналитиков, уже сейчас эффект от ограничительных мер настолько нечувствительный, что для того, чтобы нанести серьезный вред, они должны быть более масштабными, чем те, которые действуют сейчас.

«В условиях профицита ликвидности на Россию может оказать влияние только «иранский вариант». То есть полный отказ от покупки российской нефти», – отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако, по его словам, Запад не решится на столь радикальные меры, так как Россия сможет ответить, например, ограничением поставок газа в Европу, где 30% голубого топлива имеют российское происхождение.

В целом аналитики прогнозируют небольшой рост российской экономики. В планах Центробанка, увеличение ВВП на 1,5-2%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.12.17

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