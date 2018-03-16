Россельхознадзор перекрыл границу египетскому картофелю

Россельхознадзор, начиная с сегодняшнего дня, 16 марта, вводит ограничения на ввоз картофеля из Египта. Решение принято в связи с обнаружением в продукте опасной гнилостной бактерии, говорится в сообщении ведомства.

Возбудители бактериальной гнили были выявлены в партии картофеля, выращенного в аграрных зонах, которые, по заявлениям египетских властей, не были заражены этой бактерией. Ограничения введены на продукцию, произведенную в этих зонах.

«Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 года, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении. Как напоминает РБК, решением Россельхознадзора, с 12 марта действует временный запрет на ввоз в Россию из Абхазии фруктов в багаже и ручной клади из-за угрозы распространения мраморных клопов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.18

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