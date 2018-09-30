США готовы устроить России морскую блокаду из-за поставок газа на Ближний Восток

Министр внутренних дел США Райан Зинке пригрозил организовать морскую блокаду России. По его мнению, Москва стремится поставлять в страны Ближнего Востока энергоресурсы, а блокирование морского сообщения должно этому помешать. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

О возможно морской блокаде России Зинке заявил, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбурге. «У США, с нашим флотом, есть такая способность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их <...> чтобы убедиться, что [российские] энергоресурсы не выходят на рынок», – сказал министр.

Штаты могут составить конкуренцию России и Ирану в поставках газа по всему миру, подчеркнул Зинке. Особое преимущество США дала новая технология гидравлического разлома. Сланцевый бум сделал Америку менее зависимой от иностранных источников энергии, отметил министр.

По его словам, Россия продолжает использовать один и тот же подход, а именно, ставит развитие экономики в полную зависимость от способности продавать нефть и газ. «Я считаю, что причина, по которой они [русские] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу», – добавил глава американского ведомства.

Зинке упомянул, что есть и военный вариант влияния, однако его предпочтительнее избегать, действуя в сфере экономики. Министр считает, что США способны вытеснить Россию и Иран с рынка энергоресурсов. «Мы можем это сделать, потому что <...> Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа», – заключил Зинке.

Вашингтон неоднократно выражал свою обеспокоенность тем, что Европа сильно зависит от поставок российского газа. По мнению Белого дома, Россия использует газопровод для политического влияния на европейские государства. В этой связи США выступают резко против строительства «Северного потока-2», который должен заменить старый маршрут через Украину.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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