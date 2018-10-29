Россия понесет миллиардные потери из-за новых экологических стандартов

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут лишиться миллиардов прибыли из-за новых правил заправки судов. Заводы не успевают переоборудовать производство, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам, установленным Международной морской организацией ООН (International Maritime Organization, IMO).

Речь идет об экспорте мазута. Россия поставляет топливо в 120 стран и зарабатывает на этом примерно 9 млрд долларов в год. К 2020 году содержание серы в мазуте должно быть снижено с 3,5 до 0,5%. По подсчетам аналитиков Bloomberg, убытки российских НПЗ могут достигнуть 3,5 млрд долларов.

Эксперты считают, что российские НПЗ, перерабатывающие нефть с повышенным содержанием серы, не успеют подготовиться к переменам. Так к концу сентября в России вообще не производили мазута, соответствующего новым нормам IMO, а в двух третях выпускаемого топлива содержалось 2,5% серы.

Отечественные НПЗ должны в срочном порядке модернизировать производство или найти дополнительных внутренних покупателей. Судовладельцы могут в свою очередь установить специальные фильтры для очистки топлива. Однако, по словам экспертов, вероятность такого развития событий невелика. Скорее всего, компании найдут других поставщиков.

О новых правилах заправки судов IMO объявила в середине прошлого года. Ужесточение требований связали с заботой об экологии. Экономисты сразу заявили о возможных побочных эффектах. Резко вырастет спрос на топливо, что приведет к загрузке мощностей НПЗ, как следствие, подорожают и другие нефтепродукты, в том числе авиакеросин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.18

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