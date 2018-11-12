Белоруссия собирается стать морской державой

Белоруссия собирается построить порт на Днепре, из которого суда будут выходить в Черное море. В дальнейшем этот проект может стать одним из главных двигателей белорусской экономики.

Реализацией планов Минска, сделать Белоруссию морской державой, может заняться турецкий инвестор. Об этом заявил посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных. Турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, передает госагентство БелТА.

В порту будут использоваться суда класса «река-море» для выхода в Черное, а затем в Средиземное и Каспийское моря. Планируется, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты с Мозырского НПЗ и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК, который сможет вырабатывать около 2 млн тонн хлоркалия в год.

«У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом», – отметил Савиных.

Стоит отметить, что Минск уже несколько лет рассматривает возможность создания нового транспортного коридора для перевозок грузов водным путем. Строительство порта и идея восстановления полноценного судоходства по реке Днепр была поддержана президентами Белоруссии и Украины весной 2017 года.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 12.11.18

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