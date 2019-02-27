Белоруссия займет у России 600 млн долларов на финансирование прежних долгов

Белоруссия обратилась к России за кредитом в размере 600 млн долларов, который планируется потратить на рефинансирование предыдущих займов. Об этом сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет 600 млн долларов», – цитирует главу белорусского Минфина БЕЛТА.

Ермолович напомнил, что средства на предоставление этого кредита были предусмотрены российским правительством в федеральном законе о бюджете, утвержденном на 2019 год. Проект решения о выделении займа уже готов. «Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», – подчеркнул министр.

Кроме того, Минск рассчитывает на получение седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 200 млн долларов.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 27.02.19

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