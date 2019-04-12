«Лет на 15 хватит» – ученый о лесных запасах Сибири

Сибирь уже в самое ближайшее время рискует столкнуться с дефицитом запасов древесины. Такое мнение высказал директор Института леса им. В.Н.Сукачева Александр Онучин. «Одна из важнейших проблем – грядущий дефицит лесных ресурсов. Многие не понимают, что он грядет, и уже тех запасов, которые были здесь (в Сибири – прим. ред.) 50-70 лет назад, когда сюда пришла лесная промышленность, не будет», – уверен ученый.

Возникновение дефицита он объяснил увеличением числа лесных пожаров, распространением насекомых-вредителей и нерациональной вырубкой лесов. «Леса уже не хватает сейчас. Я думаю, что лет на 15 может еще хватить лесных ресурсов», – посетовал ученый.

Александр Онучин указал на проблему нерационального использования территорий. По его словам, земли в самых лучших природных условиях, где могли бы расти строительные леса, заполняются производной древесно-кустарниковой растительностью, которая не используется.

«Именно там нужно сосредоточить интенсивные формы ведения лесного хозяйства, это не обязательно посадки. Самое главное – обеспечивать за этими молодняками должный уход, их нельзя бросать на произвол судьбы. Тогда в этих условиях мы можем получать древесины на порядок больше, чем в среднем по стране. Надо выращивать древесину там, где она хорошо растет», – рассказал эксперт в интервью «Интерфакс-Сибирь».

Ученый отметил, что сегодня лесозаготовители все больше продвигаются на север, где лес восстанавливается значительно медленнее, хотя северные леса значительно менее продуктивны, чем на юге Сибири.

По его словам, оптимально сибирские леса могут существовать при отведении на интенсивное хозяйство не более 10-15% площади, где можно получить 60% необходимой продукции, а доля лесов для экстенсивной рубки (освоение все новых лесов, получение дохода от сплошных рубок – прим. ред.) не должна превышать 30% (и 30% продукции).

При этом ученый подчеркнул, что сибирские леса вносят один из самых больших вкладов в регуляцию углерода на Земле, поскольку, фактически, консервируют его в почве.

Красноярск, Иван Гридин

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