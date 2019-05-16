В России подорожают конфеты и шоколад

Российские производители сладостей сообщили о росте цен сырья для их продукции. Это может привести к подорожанию конфет и шоколада.

О росте стоимости импортного сырья говорится в квартальном отчете концерна «Бабаевский» и фабрики «Красный Октябрь», передает «Интерфакс». В частности, в цене подросли основные ингредиенты сладостей – какао-бобы и орехи. Также подорожал и сахар.

По данным «Бабаевского», в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года арахис подорожал на 15,4%, миндаль – на 15,2%, сгущенное молоко – на 17,9%, сухое молоко – на 12,2%, сахар – на 41,9%.

Кроме того, стоимость какао-бобов на бирже в прошлом году выросла с 1900 долларов до 2800 долларов. В первом квартале 2019 года цены колебалась в интервале 2 260 – 2 200 долларов за тонну. Это может сильно повлиять на стоимость конечной продукции концерна, доля импорта в сырье которого составляет 41%.

Похожая ситуация сложилась и на фабрике «Красный Октябрь». Согласно отчету предприятия арахис вырос в цене на 14,3%, тертое какао – на 15,9%, сгущенное молоко с сахаром – на 14,5%, на сахар – на 37,3%.

«Факторами, в наибольшей степени повлиявшими в худшую сторону на результаты деятельности эмитента в отчетном периоде, руководство считает высокий курс основных мировых валют к рублю, а также рост цен на ряд видов сырья, в первую очередь по ореховой группе», – говорится в отчете.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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