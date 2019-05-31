ЦБ отнял лицензию у кемеровского банка

Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковских операций «Кемеровский социально-инновационный банк» (Кемсоцинбанк). Кредитная организация занимала 320 место в банковской системе РФ по величине активов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, аудиторы уличили руководство банка в нескольких нарушениях закона. Во-первых, Кемсоцинбанк занижал величину необходимых резервов и скрывал реальное финансовое положение.

Во-вторых, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Кроме того, кредитная организация имела раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц

В течение года регулятор неоднократно запрещал Кемсоцинбанку привлекать деньги от населения. «Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ЦБ.

Кемсоцинбанк участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 14 июня 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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