В России подсчитали экономические потери от наркомании

Экономические потери России от наркомании составляют порядка 4,1 трлн рублей в год, что составляет порядка 3,96% от ВВП страны. К таким выводам пришли эксперты федерального проекта «Трезвая Россия», произведя расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада «Антинаркотический рейтинг регионов-2019».

«Анализ сведений, представленных медицинским сообществом, наркологами, психологами, представителями силовых структур, судебной системы, бизнес-сообщества, пострадавших от наркоманов семей, показал, что ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 220 тысяч рублей (кражи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и т.д.). В год такие потери равны 2,6 млн рублей», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

По оценкам экспертов, среднее реальное количество наркозависимых в России составляет 5 млн человек. При этом наиболее проблемными являются 30% наркозависимых, что было учтено при проведении расчета. «Таким образом, даже по самым скромным подсчетам экономические потери общества и государства за 1 год составляют 4,1 трлн рублей, что составляет около 3,96 % от ВВП России в 2018 году», – отмечается в докладе.

Годом ранее, подсчитали эксперты, экономические потери РФ от наркомании составляли 3,6 трлн рублей. По словам руководителя общественного движения Султана Хамзаева, показатель этого года изменился с учетом инфляции и ряда других параметров.

Как писал «Новый День», президент России Владимир Путин во время прямой линии выступил против смягчения наказания по 228-й статье Уголовного кодекса после резонансного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Главу государства спросили, не пора ли менять подход в вопросе наказания за хранение наркотиков в свете того, что большинство осужденных по статье 228 говорят, что запрещенные вещества им подбросили полицейские.

«Нет, не нужно либерализировать эту статью. Никакой либерализации здесь быть не может», ответил Путин, поскольку это, по его мнению, несет очень большую угрозу обществу, нашему народу. «Если человек хранит наркотики, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что здесь весь вопрос к организации работы правоохранительных органов. Нужно наладить контроль за их работой, полагает Путин. «Я обращусь в ФСБ, Генпрокуратуру, чтобы проработали этот вопрос», – пообещал он.

«Показателен пример с журналистом (Голуновым – прим. ред.), за это были уволены два генерала», – отметил Путин. Президент допустил возможность создания в структуре ФСБ специального подразделения, которое бы занималось этими вопросами.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.06.19

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