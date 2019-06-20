Путин отказался смягчить наказание по наркотической статье УК после дела Голунова

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии выступил против смягчения наказания по 228-й статье Уголовного кодекса после резонансного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Главу государства спросили, не пора ли менять подход в вопросе наказания за хранение наркотиков в свете того, что большинство осужденных по статье 228 говорят, что запрещенные вещества им подбросили полицейские.

«Нет, не нужно либерализировать эту статью. Никакой либерализации здесь быть не может», ответил Путин, поскольку это, по его мнению, несет очень большую угрозу обществу, нашему народу. «Если человек хранит наркотики, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что здесь весь вопрос к организации работы правоохранительных органов. Нужно наладить контроль за их работой, полагает Путин. «Я обращусь в ФСБ, Генпрокуратуру, чтобы проработали этот вопрос», – пообещал он.

«Показателен пример с журналистом (Голуновым – прим. ред.), за это были уволены два генерала, – отметил Путин. Президент допустил возможность создания в структуре ФСБ специального подразделения, которое бы занималось этими вопросами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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