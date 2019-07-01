ОПЕК решила поддержать цены на нефть

Участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовали продление сделки по ограничению добычи «черного золота» еще на девять месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

Решение еще должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК в среду, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Ранее министерский комитет по мониторингу выполнения договоренностей (JMMC) рекомендовал министрам ОПЕК+ продлить сделку до конца марта 2020 года.

«Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю, то можно сделать с меньшим сокращением», – отмечал глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих, слова которого цитирует «Интерфакс»

После появления сообщений о достижении соглашения котировки нефти поднялись почти на 2%. Североморское «черное золото» достигло отметки $66 баррель, американская нефть марки WTI торгуется на уровне $59,65 за баррель.

Вена, служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 01.07.19

Росприроднадзор подал в суд на тюменского «мусорного» оператора. / В «Шереметьево» нагрянула Генпрокуратура: будет искать пропавший багаж. / Госдуме предложили повысить вывозные пошлины на нефть, чтобы остановить рост цен на бензин в России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»