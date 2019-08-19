Россиян ждет новый рост цен: экосбор с бизнеса хотят повысить в десятки раз

Минприроды России выступило с предложением ввести для производителей 100-процентную утилизацию товаров и упаковки. В настоящее время необходимо утилизировать упаковку и товары на 5-35% от реализации в зависимости от категории либо заплатить экологический сбор. Минприроды предлагает отказаться от этой практики и заставить платить всех. В прошлом году за счет экологического сбора в госказну поступило 2,2 млрд рублей. Повышение нормативов утилизации до 100% увеличит ежегодный доход почти в 62 раза – до 136 млрд рублей, рассчитывают в Минприроды. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министерства в правительство. Из этой суммы самый большой объем денег предполагается получить от производителей электронных товаров (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей) и стекла (14,4 млрд рублей).

Вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть инициативу Минприроды.

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии, рост нормативов утилизации может привести к росту цен на товары на 0,25-1,5%. Руководитель компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкиной прогнозирует повышение цен до 2%. По мнению эксперта, идея Минприроды грозит «отбросить многие предприятия за грань окупаемости».

В министерстве заявили, что увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности и соответствует европейскому опыту, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации. При этом срок повышения нормативов не озвучивается. Согласно «дорожной карте», данный вопрос должен быть рассмотрен кабмином до середины 2020 года.

Стоит отметить, что два года назад Минпромторг уже предлагал возложить на производителей обязанность полной утилизации ряда товаров и их упаковки. Ввести новшество планировалось с 1 января 2018 года. Однако тогда Минприроды не поддержало данную идею.

Напомним, в прошлом году Минфин предложил ввести новый налог – на утилизацию товара и упаковки, чтобы заменить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Однако российский бизнес выступил против этой идеи. Коммерсанты подготовили сразу несколько обращений в Минфин с просьбой не принимать в Налоговый кодекс поправки, которые лишают смысла инвестиции в экологичность производства. В министерстве на это ответили, что идея была обнародована лишь для обсуждения, и чиновники готовы услышать бизнес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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